ميلانو تعتزم حظر المثلجات والبيتزا بعد منتصف الليل

المصدر: (دبي - البيان)

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تقدمت إحدى المدن الإيطالية الأكثر شهرة باقتراح مثير للجدل يحظر بيع المثلجات والبيتزا بعد منتصف الليل، وفق «ديلي ميل». ومن المقرر أن تقوم مدينة ميلانو بتجميد اثنين من كنوز الطهي المحبوبة في إيطاليا خلال الساعات المتأخرة من الليل، حيث يستهدف القانون الجديد الأنشطة الليلية التي تجتذب مجموعات من المحتفلين والسياح.

وقال ماركو جرانيلي، نائب رئيس بلدية ميلانو: «الهدف هو تحقيق التوازن بين التواصل الاجتماعي والترفيه، والسلام والهدوء للسكان».

وبموجب الاقتراح الجديد، سيؤثر الحظر على مناطق تناول الطعام في الهواء الطلق حصرياً، بدءاً من الساعة 12:30 صباحاً في أيام الأسبوع والساعة 1:30 صباحاً في عطلات نهاية الأسبوع، ويمتد من مايو إلى نوفمبر. وأمام السكان والشركات على حد سواء مهلة حتى أوائل شهر مايو للتعبير عن رأيهم بشأن القانون الجديد.

وتمثل هذه الخطوة إعادة النظر في فكرة مماثلة ظهرت منذ ما يقرب من عقد من الزمن، عارضها سكان ميلانو وتم التخلي عنها في العام 2013، حيث اضطر عمدة المدينة جوليانو بيسابيا إلى التراجع عن اقتراحه بحظر الوجبات الخفيفة في منتصف الليل، بعد أن واجه ضغوطاً متزايدة من الاحتجاجات التي هزت إدارته.