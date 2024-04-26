«عصابات طائرة» تهاجم البريطانيين

المصدر: (دبي - البيان)

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تعرّض السكان في بريطانيا لهجمات من طيور «النورس المتوحشة»، التي تنقض على المارة من أجل الحصول على الطعام، وفق موقع «24».

وأطلقت السلطات المحلية على هذه النوعية من الطيور «عصابات غولي الضخم»، نسبة إلى عصابة أمريكية من قطاع الطرق، كانت تقوم بالهجوم على الناس وانتزاع ما يمتلكون عنوة.

ورصد ريتشارد إيمز من ليفربول أحد هذه الطيور يحاول سرقة شريحة خبز، ممازحاً «لو جادلته سيلتهمك»، واعتبر أنها تتحكم بالواجهة البحرية لميناء المدينة.

لكن بعض السكان حولوا هذه الطيور إلى «حيوانات أليفة» مثل ميغان ميلر من «إسيكس» التي تربي «نورساً» لا يغادر حديقتها صيفاً شتاء، واكتسبت صداقته من خلال إطعامه البيتزا والفواكه والجبن، وعبرت عن سعادتها بطائرها الأليف «الذي يساعدها على تخليص حديقة منزلها من عشرات الطيور الشريرة».