160 حوتاً طياراً تجنح في غرب أستراليا

المصدر: (سيدني - د ب أ)

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أفادت السلطات الأسترالية بجنوح أكثر من 160 حوتاً طياراً قبالة سواحل غرب البلاد أمس.

وأوضحت هيئة المتنزهات والحياة البرية في غرب أستراليا، أن الحيتان جنحت في المياه الضحلة بالقرب من بلدة دنسبورو الصغيرة، التي تبعد حوالي 250 كيلومتراً جنوب بيرث. وبحلول منتصف النهار، نفق 26 حوتاً، بحسب ما نقلته هيئة البث الأسترالية. وجاء في التقرير أن المتطوعين يحاولون جاهدين إبقاء 140 حوتاً آخر على قيد الحياة.

من ناحية أخرى، استخدمت أجهزة الطوارئ القوارب لمحاولة منع مجموعة أخرى من نحو 20 من الحوت الطيار من الجنوح أيضاً. وبعيداً قليلاً عن الساحل، جرى العثور أيضاً على مجموعة من نحو 110 حيتان في المياه العميقة. وهرع العديد من النشطاء والسكان المحليين إلى الشاطئ، لصب المياه على الحيتان، لإبقائها على قيد الحياة.