سبعينية تسطو على بنك وتسرق 500 دولار

المصدر: وكالات

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تواجه امرأة سبعينية تهمة السطو المسلح على أحد بنوك ولاية أوهايو، واستولت على 500 دولار قبل أن تفر هاربة.

ودخلت آن مايرز، 74 عاماً، إلى أحد البنوك، مرتدية قناعاً أخفى ملامح وجهها، ثم أشهرت مسدساً وطلبت الحصول على الأموال، وسرقت 500 دولار، ثم أسرعت بالهرب في سيارتها.

وتمكنت الشرطة من فحصت كاميرات المراقبة، وتحديد هويتها والقبض عليها في منزلها،

وكشف متحدث باسم الشرطة أن المتهمة نزعت لوحات السيارة في محاولة لإخفاء هويتها، كما تم العثور على المسدس الذي أشهرته في وجه موظفي البنك، وبداخله خزينة مملؤة بالطلقات.

وقالت المسنة إنها نفذت جريمتها بدافع الإحباط، ودافعت شقيقة المتهمة عنها، مؤكدة أنها تعرضت لعملية احتيال عبر الإنترنت تسببت في خسارتها لمدخراتها، كما أصبحت مدينة بالمال لأقاربها وأصدقائها، وهو ما قد يكون الدافع الذي جعلها تسرق البنك.

ووجهت الشرطة للمسنة، تهمتي السطو المسلح والعبث بأدلة جنائية، مع وضع كفالة 100 ألف دولار، شرطاً للإفراج عنها على ذمة القضية.