الشوكولاتة في خطر بسبب حشرة البق

المصدر: إعداد- وائل زكير

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يهدد فيروس من البق الدقيقي إمدادات الشوكولاتة عن طريق إصابة أشجار الكاكاو، ومع ذلك، ابتكر العلماء طريقة لحماية الأشجار من فيروس البراعم المنتفخة.

وأصبحت الشوكولاتة في خطر بسبب فيروس ينتشر عن طريق حشرة البق التي تصيب أشجار الكاكاو في غرب أفريقيا.

وفيروس البراعم المنتفخة هو مرض ينتقل عن طريق حشرة تسمى البق الدقيقي.

تحب هذه الكائنات الزاحفة العيش في المناخات الحارة. وقد قضى الفيروس - الذي يوصف بأنه أحد أكثر الفيروسات تدميرا بيئيا على وجه الأرض - على 50 ألف هكتار من أراضي زراعية الكاكاو في غانا، وهي ثاني أكبر منتج للشوكولاتة في العالم .

ومع ذلك، يعتقد العلماء في غانا وأمريكا أنهم تمكنوا من فك الشفرة، ووجدوا طريقة جديدة لوقف الفيروس. وفي الوقت نفسه، يهدفون إلى إنقاذ واحدة من أكثر الحلويات المحبوبة في العالم في الوقت نفسه .

وفي الوقت الحالي، يأتي 50% من الشوكولاتة في العالم من دولتين: ساحل العاج وغانا.

ومن المؤسف أن أشجار الكاكاو تعرضت لأضرار بالغة بسبب هذه الحشرات.

وفقدت غانا أكثر من 254 مليون شجرة كاكاو في السنوات الأخيرة، في حين أصيب نحو 20 في المائة من محصول الكاكاو في ساحل العاج.

وقال بنيتو تشين شاربنتييه، أستاذ الرياضيات بجامعة تكساس في أرلينغتون: "يشكل هذا الفيروس تهديدا حقيقيا للإمدادات العالمية من الشوكولاتة".

في حين أن أرخص طريقة لحماية الأشجار هي قطع الأشجار المصابة وزراعة الأشجار المقاومة، ويمكن للمزارعين أيضًا إعطاء لقاح. ومع ذلك، فإن اللقاح باهظ الثمن وله تأثير غير مباشر على كمية الكاكاو التي تنتجها الشجرة.

وأفاد موقع "مترو " أن العلماء في جامعة كانساس، وPrairie View A&M، وجامعة جنوب فلوريدا، ومعهد أبحاث الكاكاو في غانا، ابتكروا طريقة جديدة لمعالجة الفيروس.

من وجهة نظرهم، من خلال زراعة الأشجار على مسافة من بعضها البعض، يمكن للمزارعين منع البق الدقيقي من القفز من شجرة إلى أخرى ونشر الفيروس.

واستخدم الباحثون بيانات رياضية لتحديد المسافة المثلى لزراعة الأشجار لتقليل انتشار الفيروس .

وقال تشين شاربنتييه: "ما كنا بحاجة إلى القيام به هو إنشاء نموذج لمزارعي الكاكاو حتى يتمكنوا من معرفة المسافة التي يمكنهم من خلالها زراعة الأشجار الملقحة بأمان من الأشجار غير المحصنة من أجل منع انتشار الفيروس مع إبقاء التكاليف تحت السيطرة لهذه الأشجار الصغيرة".

"على الرغم من أن هذه النماذج لا تزال تجريبية، إلا أنها مثيرة لأنها ستساعد المزارعين على حماية محاصيلهم بينما تساعدهم في تحقيق محصول أفضل. وهذا أمر جيد بالنسبة للمزارعين، فضلاً عن إدماننا العالمي للشوكولاتة."