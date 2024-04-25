وفاة مغنية تعثرت بفستانها على المسرح وسط صدمة الجمهور

المصدر: إعداد- وائل زكير

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توفيت مغنية أثناء حفل غنائي بعد أن تعثرت بفستانها واصطدم رأسها على المسرح.

وكانت الضحية تؤدي عرضًا في دار تقاعد محلية في الصين بمناسبة عيد الميلاد التسعين لأحد المقيمين عندما وقعت المأساة.

قامت المطربة البالغة من العمر 31 عامًا بغناء أغنيتين قبل أن تتعثر في ملابسها أثناء تأخرها.

واصطدم رأسها عندما سقطت وبقيت بلا حراك على المسرح.

و توقفت المرأة التي لم يذكر اسمها عن التنفس وحاول الموظفون إنعاشها أمام الجمهور المصدوم.

وتم نقلها إلى مستشفى قريب في مدينة تشونغتشينغ الصينية الكبرى.

ولكن على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها المسعفون، فقد توفيت بعد وقت قصير من وصولها.

وسيتم إجراء تشريح للجثة لتحديد السبب الدقيق للوفاة.