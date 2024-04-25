جان ميشيل جار أول راكب في السيارة الطائرة

المصدر: (دبي - البيان)

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أصبح الموسيقار الفرنسي الشهير جان ميشيل جار، أول راكب ينطلق في سيارة «كلين فيجين» الطائرة، ويكمل رحلتين في السيارة التي حطمت أرقاماً قياسية في مطار بيستاني الدولي في سلوفاكيا، وفق موقع «24».

وتتحول مركبة «كلاين فيجن» في دقائق من سيارة رياضية إلى طائرة، حيث وصفها جار قائلاً: «في ثانية واحدة تتحدث إلى السائق، وبعد ذلك، تكون في الهواء، إنها تجربة مذهلة».

وقال أنطون زاجاك المؤسس المشارك للشركة المصنعة: «نحن نسد الفجوة بين الطريق والسماء، ونمنح السيارات الحرية التي كانت ترمز إليها قبل 50 عاماً». وتتوقع حكومة المملكة المتحدة «أن تصبح سيارات الأجرة الطائرة الكهربائية حقيقية وواقعية بحلول عام 2030 في خطة عملها لمستقبل الطيران».