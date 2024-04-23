مدير يكافح إدمان الطلبة على الهواتف بالدوام 12 ساعة

المصدر: (دبي - البيان)

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قرر مدير مدرسة في لندن اتخاذ قرار جذري ينهي إدمان طلابه على الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية، فلجأ إلى فرض دوام مدرسي مدته 12 ساعة في اليوم.

وأعلن أندرو أونيل مدير مدرسة «جميع القديسين الكاثوليكية» بمقاطعة نوتينغ هيل، عن مخطّطه لإدخال يوم دراسي واحد في الأسبوع، يبدأ من الساعة 7 صباحاً وينتهي عند 7 مساءً، حسب موقع 24 الإلكتروني.

وكشف أنه اتخذ هذا القرار لتقوية المهارات الاجتماعية لطلابه، وعبر عن حزنه بسبب فقدان التواصل بين الزملاء في الصف الواحد. وأشار المدير في تصريح نقله موقع «مترو» البريطاني، إلى أنّ تلاميذه سيشاركون في دروس رياضية، وفنون المسرح والتمثيل، إضافة إلى آداب المائدة والطهي، بدلاً من البقاء متسمرين أمام هواتفهم في المنزل.

واعتبر أونيل أنّ الهواتف تخلق جيلاً لامبالياً ومتوتراً وانعزالياً، وشدد على ضرورة إحداث «صدمة في حياتهم»، معتبراً أن المشكلة طويلة الأمد وتحتاج إلى حل صادم. وأوضح أن أطفاله الثلاثة ليس لديهم سوى ألعاب بلاستيكية، بينما تمتلك ابنته الكبيرة فقط هاتفاً ذكياً كي يتمكن من تتبع تحركاتها. ولفت إلى أنه شاهد الكثير من الأمور المفجعة على أجهزة الطلاب، تشمل الابتزاز على أنواعه، إضافة إلى التنمر.