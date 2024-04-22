قلّد بطل فيلم يشبهه.. ففاز بنصف مليون دولار

المصدر: دبي ــ البيان

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فاز رجل أمريكي بجائزة قيمتها نصف مليون دولار في اليانصيب بعد سحب ورقة يانصيب، إثر مشاهدته ممثلاً في فيلم سينمائي يشبهه تماماً، اشترى تذكرة وفاز بالجائزة.

وأكد الرجل من مقاطعة غينيس بولاية ميشيغان الأمريكية أنه اشترى تذكرة اليانصيب بعد مشاهدته لفيلم سينمائي يفوز فيه البطل بالجائزة الكبرى في ورقة يانصيب، وكان البطل يشبهه تماماً، لافتاً إلى أنه اعتبرها إشارة إلى ضرورة شراء تذكرة يانصيب، وسيربح بها كما حصل في الفيلم، حسب موقع «روسيا اليوم».

واشترى الرجل تذكرة يانصيب «Lucky Number 13»، التي تبلغ قيمتها 5 دولارات.

وعبر عن سعادته بفوزه بالجائزة، مشيراً إلى أن الفضل يعود للممثل في الفيلم. وأضاف: «في وقت لاحق من ذلك اليوم، كنت مع بعض الأصدقاء ومسحت التذكرة.

وعندما رأيت أنني فزت بمبلغ نصف مليون دولار، لم أصدق عيني».

وتابع: «أردت التأكد من أن ما أراه حقيقياً قبل مشاركة الخبر مع أصدقائي، لذلك قمت بإعادة النظر في الورقة مرة أخرى. وبمجرد أن تأكدت مما أراه، اتصلت بأصدقائي لأخبرهم بالأمر».