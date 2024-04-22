أول أطلس جيولوجي للقمر

المصدر: دبي ـــ البيان

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نشرت الصين، أمس، أطلساً جيولوجياً عالي الجودة للقمر، هو الأول من نوعه في العالم.

ويقدم الأطلس، بيانات أساسية قد تساعد مستقبلاً في استكشافات القمر وأبحاثه، حسب موقع 24 الإلكتروني.

وتشمل هذه المجموعة من الخرائط الجيولوجية، المتاحة بالصينية والإنجليزية، «الأطلس الجيولوجي للكرة القمرية»، و«خريطة المربعات الإحداثية للأطلس الجيولوجي للقمر»، وفقاً لمعهد الكيمياء الجيولوجية بالأكاديمية الصينية للعلوم.

وقال العالم والأكاديمي أويانغ تسي يوان إن «الأطلس الجيولوجي للقمر له أهمية كبيرة لدراسة تطور القمر، واختيار الموقع لمحطة الأبحاث القمرية المستقبلية واستغلال الموارد القمرية، كما يمكن أن يساعدنا على فهم أفضل للأرض والكواكب الأخرى في النظام الشمسي، مثل المريخ».