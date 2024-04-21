القرش يحب العيش في «الحضانات»

المصدر: (دبي - البيان)

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وجدت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة ولاية كاليفورنيا، أنَّ صغار أسماك القرش البيضاء الكبيرة تحب التجمع في المياه الدافئة الضحلة القريبة من الشاطئ والتي يطلقون عليها اسم «الحضانات».

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة «فرونتيرز لعلوم البحار»، وضع الباحثون علامات على بعض أسماك القرش الصغيرة هذه لتتبع تحركاتها، ووجدوا أنها تغوص عميقاً في الصباح والمساء للبحث عن الطعام، وتقترب من السطح في فترة ما بعد الظهر للتدفئة في الشمس.

كما اكتشفت الدراسة أيضاً أن أسماك القرش الصغيرة هذه تفضل البقاء في الماء الذي تتراوح درجة حرارته بين 16 و22 درجة مئوية، وتتحرك كثيراً للعثور على درجة الحرارة المناسبة؛ إذ يقضون معظم وقتهم في المياه الضحلة مقارنة بأسماك القرش البالغة، ربما لأنه أكثر أماناً هناك.