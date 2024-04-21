طفل شعر بالملل.. فكاد يدمر مروحية الشرطة

المصدر: (دبي - البيان)

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اتُهم صبي يبلغ من العمر 13 عاماً في فلوريدا، بارتكاب جريمة جنائية، بعد أن وجّه ليزراً نحو مروحية تابعة لقسم الشرطة، وفق ما أورد موقع «24».

وقال مكتب عمدة مقاطعة بينيلاس، إن المروحية كانت في السماء صباح الخميس، عندما تم توجيه جهاز إضاءة ليزر نحو الطائرة. وبعد ملاحقته، عثر على مسدس مزود بالليزر الأخضر في سترة الصبي، الذي قال إنه تعمد توجيه الليزر إلى المروحية، لأنه كان يشعر بالملل.

وعندما كان في سيارة الشرطة، سُمع الصبي وهو يقول: «لم أكن أعلم أنها مروحية تابعة للشرطة». وجهت للصبي تهمة إساءة استخدام جهاز إضاءة بالليزر. ووفقاً لقانون فلوريدا، يعد أي شخص يتعمد تسليط شعاع جهاز إضاءة الليزر على فرد يقوم بتشغيل مركبة أو سفينة أو طائرة، مرتكباً لجناية من الدرجة الثالثة.