العلماء يصنعون أول ماسة من الورد

المصدر: (دبي - البيان)

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توصل علماء صينيون إلى تصنيع ماسة عيار 3 قراريط من عناصر مادة الكربون الكيميائية المشتقة من زهور «الفاوانيا» الحمراء.

وكشف عن هذا الابتكار الجديد أمس خلال حفل نظمته شركة «لويانغ تايم بروميس» المتخصصة بصناعة الألماس الاصطناعي، تبرّعت خلاله إلى حديقة لويانغ الوطنية للفاوانيا.

وبحسب موقع «أوديتي سنترال»، كانت حديقة الفاوانيا في المدينة قد وافقت في نهاية الشهر الماضي، على تزويد الشركة بزهور الفاوانيا اللازمة لصنع الماسة الفريدة، بما في ذلك بتلات زهور يبلغ عمرها حوالي 50 عاماً.

ووفقاً للرئيس التنفيذي لشركة «لويانغ تايم بروميس» وانغ جينغ فإنّ قيمة الألماسة تبلغ 300 ألف يوان (حوالى 41 ألف دولار)، وهي مستخلصة من الكربون الحيوي الخاص بزهور الفاوانيا بعد تعريضها لدرجة حرارة وضغط مرتفعين.