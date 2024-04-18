ثروته 14 مليار جنيه استرليني .. أغنى رجل في بريطانيا موظفوه لا يعرفونه

المصدر: إعداد- وائل زكير

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يعد مايكل بلات (56 عاما) أغنى شخص في بريطانيا، وتتفوق ثروته الهائلة على المليارديرين المشهورين السير جيم راتكليف وجيمس دايسون .

ولكن على الرغم من صافي ثروته الهائلة، فإن الملياردير المولود في بريستون يظل إلى حد كبير تحت الرادار - لدرجة أن موظف الاستقبال في شركته لا يعرف حتى اسمه، وفقًا لموقع صحيفة "ديلي ميل" .

ومر أكثر من عقد من الزمان منذ إجراء مقابلة علنية مع مايكل، ويقال إنه لا يرد على رسائل البريد الإلكتروني الموجهة إليه.

كما إنه ليس من محبي المصورين أو التقاط الصور أيضًا.

في عام 2006، عندما أجرت صحيفة التايمز مقابلة مع مايكل رفض أن يتم تصويره تحت أي ظرف من الظروف.

وكان مايكل يبلغ من العمر 14 عامًا فقط عندما قام باستثماره الأول بهدية عيد ميلاد بقيمة 500 جنيه إسترليني من جدته.

ثم درس الرياضيات والاقتصاد في كلية لندن للاقتصاد، وخلال هذه الفترة حصل على ما يصل إلى 30 ألف جنيه إسترليني من الاستثمار في المرافق التي تمت خصخصتها حديثًا.

لكن بلات شارك لمحات عن شخصيته الجريئة على مر السنين. وفي عام 2019، انتشر على نطاق واسع بسبب تفاخره بثروته أثناء ركوب سيارة أجرة في نيويورك. عندما سأله السائق عما يفعله من أجل لقمة العيش، أطلق مايكل بثقة على نفسه لقب صاحب أعلى دخل في العالم.

"أنت أعلى ماذا؟" سأل سائق التاكسي.

فأجاب مايكل: "أنا الشخص الأعلى دخلاً في عالم المال. في العالم."

وبعد انتشار اللقطات في جميع أنحاء العالم، أصر مايكل على أنها مزحة . وقال إنه كان يستضيف فقط السائق ماني أنزالوتا، المعروف باسم "سائق التاكسي غير الرسمي للنجوم".

لكن سهمه خسر نصف قيمته في يوم واحد خلال الانهيار المالي في أكتوبر 1987.

ويدعي بلات أن هذه هي المرة الوحيدة التي لم ينجح فيها على الإطلاق. وانضم إلى جي بي مورغان قبل أن يؤسس شركة بلوكريست بعد عقد من الزمن.

وفي عام 2020، تصدرت شركته عناوين الأخبار عندما أمرتها السلطات الأمريكية بدفع 170 مليون دولار (137 مليون جنيه إسترليني) للمستثمرين.

وبعد مرور عام، فرضت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة غرامة قدرها 40.8 مليون جنيه إسترليني على صندوق التحوط "بسبب إخفاقات تضارب المصالح"، وهو ما نفته الشركة وطعنت فيه قانونيًا.

و يقال إن بلات لا يزال يمتلك أكثر من 14 مليار جنيه إسترليني، وله منازل في لندن وسويسرا والولايات المتحدة، ويمتلك طائرة خاصة من طراز بومباردييه تشالنجر للتنقل بينها.

وهو أيضًا جامع أعمال فنية وأب لطفلين من زوجته السابقة هيلين ساندرسون، التي تزوجها عام 1995.