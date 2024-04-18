السحب والأمطار وراء أنظف هواء على الأرض

المصدر: (دبي - البيان)

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اكتشف العلماء أن الأمطار والسحب تلعب دوراً رئيسياً في جعل الهواء فوق المحيط الجنوبي هو الأنظف على هذا الكوكب.

وأكد العلماء أن السحب والأمطار تلعب دوراً رئيسياً في تنظيف الغلاف الجوي فوق المحيط المتجمد الجنوبي، حسب «روسيا اليوم».

واستخدم العلماء بيانات من جيل جديد من الأقمار الصناعية لتطوير برنامج كمبيوتر للتعرف على أنماط السحب المختلفة على مساحات شاسعة من هذا المحيط.

وبحثوا بشكل خاص عن أنماط مميزة على شكل قرص العسل في السحب المعروفة بأنها تلعب دوراً رئيسياً في تنظيم المناخ.

وقارن العلماء البيانات المستقاة من تحليل نمط سحابة قرص العسل مع قياسات الهباء الجوي من مرصد «كيب غريم» في تسمانيا، وكذلك مع ملاحظات هطول الأمطار الصادرة عن مكتب الأرصاد الجوية.

ووجدوا أن الأيام التي يكون فيها الهواء أنظف كانت مرتبطة بسحب قرص العسل المفتوحة، والتي يشتبه العلماء في أنها تولد زخات مطر متقطعة ولكن مكثفة يمكن أن «تغسل» جزيئات الهباء الجوي من الهواء.