«سوبرمان البرازيل».. محامٍ ينشر الفرح

المصدر: (ريو دي جانيرو - أ ف ب)

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يشبه المحامي البرازيلي ليوناردو مويلارت (36 عاماً)، الأمريكي كريستوفر دولييه ريف، أشهر ممثل أدى دور سوبرمان في الأعمال السينمائية.

وطلب ليوناردو مويلارت البزة الزرقاء مع الوشاح الأحمر وبدأ يتنقل في البرازيل بشخصية سوبرمان.

ويزور مويلارت المستشفيات والمدارس، محاولاً بــــــث الأمل في النفوس.

وخلال زيارة أخيرة إلى ريو دي جانيرو، أسعد المرضى والفريق الطبي في معهد الصدمات وجراحة العظام «إنتو».

ويقول منسق الأبحاث في «إنتو» رودريغو كاردوسو: «إن وجوده يرسم بسمة على وجوه الجميع».

ووزع المحامي، الهدايا على الأطفال داخل المستشفى والتقط صور السيلفي معهم.