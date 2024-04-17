مسابقة لـ «ملكة جمال الذكاء الاصطناعي» قريباً

المصدر: (دبي ـ البيان)

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سيشهد العالم انطلاق أول مسابقة لـ«ملكة جمال الذكاء الاصطناعي» بإشراف لجنة تحكيم تضم شخصيات مؤثرة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وكشفت قواعد مسابقة Fanvue Miss AI أن الحكم سيتم بناء على الجمال والنفوذ عبر مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام المصممين لأدوات الذكاء الاصطناعي، حسب «روسيا اليوم».

وتتطلب المشاركة في المنافسة إرسال صورة لامرأة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتقديم إجابات على قائمة من الأسئلة، مثل «ما هو حلمك الوحيد لجعل العالم مكاناً أفضل؟» واستفسارات عن التفاصيل الفنية للذكاء الاصطناعي المستخدم.

وسيعلن عن الفائز بالمسابقة في حفل توزيع الجوائز عبر الإنترنت مايو المقبل.