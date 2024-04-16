لص يعيد أموالا سرقها قبل 30 عاما لصاحبها ويعتذر

المصدر: البيان

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أعاد لص في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق مبلغا ماليا سرقه قبل نحو 30 عاما مع رسالة اعتذار، دون أن يكشف عن هويته.

ومساء السبت الماضي، طرق رجل ملثم باب أحد منازل السليمانية، قبل أن يترك بيد سيدة فتحت له كيسا، ثم غادر دون قول شيء.

وأوضح هيرش كريم أن عائلته عثرت داخل الكيس على ظرف مغلق بداخله 400 ألف دينار عراقي (نحو 300 دولار)، مع رسالة اعتذار باللغة الكردية.

وسرد اللص في الرسالة تفاصيل الواقعة، وطلب مسامحته على سرقته المبلغ بين عامي 1990 و1998، حيث كتب: "بحثت عنك بعد أن غيرت منزلك.. سرقت 400 دينار عراقي من منزلك في ناحية (سمود)، لذلك أعدت لك هذه الـ 400 ألف دينار، أتمنى أن تبرئني الذمة، ولم أكن أمتلك حينها أي دينار في جيبي وكنت بحاجة ماسة إليها".