لوحات جميلة من «آلات الموت»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يرسم الفنان وصانع الحبر توماس ليتل، من ولاية كارولينا الشمالية، لوحات صغيرة دقيقة للمناظر الطبيعية الأمريكية، باستخدام حبر وألوان صُنعت من مركبات كيميائية للبنادق.

تمثّل كل لوحة مدينة في ولايته التي شهدت عمليات إطلاق نار جماعي في عام 2023، حسب «سي إن إن».

لأكثر من خمس سنوات، يطبق ليتل هذا النوع من الكيمياء، حيث اشترى المسدسات والبنادق الآلية من محلات الرهن، وقام بإذابة الأجزاء الثقيلة من الحديد في الحمض لتكوين كبريتات الحديد، وهي أساس كتابة الأحبار، وأصباغ الفنانين باللون الأسود الداكن والأحمر الصدئ، والأصفر الدافئ.

وقام ليتل برحلة برية حول ولاية كارولينا الشمالية، راسماً المناظر الطبيعية ومشاهد المدينة من مواد مصنوعة من الأسلحة.

وأوضح ليتل أن الحبر مادة غامضة مصنوعة من أي شيء غني بالأصباغ، بالإضافة إلى الصمغ العربي. ويمكن صنع الحبر من التوت، والأوراق، والمعادن.

وأصبح ليتل مهتماً بصنع أحبار ذات أساس حديدي، من الأجزاء الحديدية للأسلحة النارية. ومن خلال خلط كبريتات الحديد مع حمض التانيك الذي يستخرجه ليتل من طبخ نبات السماق، يحصل الحبر على ظله العميق، الذي يصبح داكناً على سطح الورقة بمجرد تعرضه للأوكسجين.