«السراب» وراء غرق «تيتانيك»

المصدر: دبي - البيان

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كشف تقرير نشرته صحيفة «مترو» البريطانية بالتزامن مع مرور 112 عاماً على حادثة غرق سفينة تيتانيك، عن أن وهماً بصرياً ناجماً عن الطقس ربما قد لعب دوراً حيوياً في حدوث هذه المأساة، حسب «روسيا اليوم». وتشير التقارير إلى أن السفينة غرقت نتيجة ظاهرة بصرية تعرف بالسراب حالت دون تمكن الطاقم من رصد الجبل الجليدي في الوقت المناسب.

وتوضح الأدلة الواردة في التقارير التي نقلتها صحيفة «التايمز» أن السفينة التي غرقت في 1912، أبحرت في «الانعكاس الحراري»، والذي يحدث عندما يغوص الهواء البارد تحت الهواء الدافئ. إذ يأتي الهواء البارد من تيار لابرادور على طول الساحل الكندي، والهواء الدافئ من تيار الخليج. وحينها، يمكن ظهور مجموعة من السراب، بما في ذلك سراب مورغانا فاتا الشهير، حيث يمكن أن تبدو السفن وكأنها تطفو فوق الأفق.