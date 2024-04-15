خطة لإزالة 10 أطنان قمامة من «إيفرست»

المصدر: دبي - البيان

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مع بدء موسم تسلق جبال هيمالايا، يجري العمل على مشروع آخر على ارتفاعات عالية، وهو إزالة أطنان من القمامة من قمة إيفرست، حسب «سي إن إن».

وبحسب الجيش النيبالي، جمعت «حملة تنظيف الجبال» 110 أطنان من النفايات بين سنتي 2019 و2023.

وسيرأس الجيش، الذي يقوم بمبادرة التنظيف بالشراكة مع العلامة التجارية متعددة الجنسيات «يونيليفر»، الحملة مرة أخرى هذا العام، ومن المفترض أن يصل 12 فرداً من الجيش، بدعم من 18 من مرشدي «شيربا»، إلى معسكر قاعدة جبل إيفرست لبدء العمل.

وإضافة إلى إزالة ما يقدر بـ10 أطنان من القمامة، أفاد الجيش في بيان بأنّه يعتزم انتشال 5 جثث من الجبل تنتمي لمتسلقين لقوا حتفهم في أثناء محاولتهم التوجه لأعلى قمة في العالم.

وفي سنة 2023، تم تأكيد وفاة 12 متسلقاً على قمة إيفرست، مع 5 آخرين في عداد المفقودين رسمياً.

وفي الوقت الحالي، يقوم غالبية من يحاول تسلق القمة، ويبلغ ارتفاعها 8،849 متراً، بهذه المغامرة عبر نيبال.

وفي العام الماضي، بلغت تصاريح تسلق هذا الجبل رقماً قياسياً بإصدار الحكومة النيبالية 478 تصريحاً.