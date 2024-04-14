مكافآت للإبلاغ عن الوقوف غير القانوني

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت شركة سويدية تطبيقاً جديداً يتيح للمستخدمين كسب المال، وذلك عن طريق الإبلاغ عن السيارات المتوقفة بشكل خاطئ، وفق موقع «24».

وأشارت شركة «سكووت بارك» إلى أن التطبيق يسهم بإبلاغ السلطات عن السيارات المتوقفة بشكل خاطئ، من أجل تغريم أصحابها.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة إن التطبيق يتيح لأي سويدي تجاوز سن الـ16 كسب المال، والطريقة تعتمد على مساعدة شرطة المواقف في العثور على السيارات المركونة بشكل غير صحيح.

وبمجرد رفع صورة السيارة المتوقفة بشكل خاطئ، يرسل التطبيق إشعاراً بأن شرطي المواقف في طريقه إلى المكان.

وإذا أدت الصورة إلى إصدار غرامة بحق السائق، يحصل المستخدم على مكافأة لقاء مساهمته.

وأورد موقع الإذاعة الرسمية السويدية الإلكتروني أن التطبيق يتم تجربته والعمل عليه حالياً.