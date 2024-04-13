إنقاذ ركاب تلفريك في جنوب تركيا بعدما علقوا في إحدى المقصورات 24 ساعة

المصدر: أ ف ب

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نجح عناصر الإغاثة، ظهر السبت، في إنقاذ عشرات من الركاب بعدما علقوا لمدة 23 ساعة داخل مقصورات تلفريك في أنطاليا جنوب تركيا، على إثر انهيار برج للدعم، ما تسبب بتحطم مقصورة ومقتل شخص وإصابة آخرين.

وأدى الحادث الذي وقع قرابة الساعة السادسة مساء الجمعة فوق أحد جبال انطاليا، إلى إصابة 10 أشخاص.

وتحطمت إحدى مقصورات تلفريك ساريسو-تونكتيبي وسقطت في منطقة صخرية من جراء انهيار البرج، وفق وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة.

وأعلن رئيس هيئة إدارة الكوارث العامة التركية (أفاد) أوكاي ميميس أن ما مجموعه 174 راكباً بينهم أطفال تم إنقاذهم "بنجاح" من 16 مقصورة على الأقل بعد "عملية بغاية الخطورة".

وأوضح أن "الحادث وقع إثر "كسر في آلية في الجزء العلوي من أحد أبراج التلفريك".

وتم إنقاذ بقية ركاب المقصورات البالغ عددهم 43 شخصاً عصر السبت.

ولدى نزولها من مروحية استخدمت في عملية إنقاذها، عمدت عائشة خديجة بولات التي بقيت عالقة في مقصورة لأكثر من 22 ساعة، إلى تقبيل الأرض، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأُرسلت إلى الموقع عشر مروحيات وأكثر من 600 عنصر إنقاذ، بحسب السلطات.

وصدرت أوامر توقيف بحق 13 شخصاً بينهم مسؤولون في شركة التلفريك، في إطار تحقيق لكشف ملابسات الواقعة، وفق ما اعلن وزير العدل يلماز تونج.

وأوضح تونج في منشور على منصة إكس أن "الحادث وقع بسبب أربطة غير ملائمة ومتآكلة عند نقاط ربط أبراج دعم التلفريك"، في إشارة إلى تقرير أولي خلص إلى وضعية سيئة لأنظمة البكرات.