وفاة أقدم توأم ملتصق في العالم.. قضى حياته مندمجا في الرأس

المصدر: إعداد: السيد محمود المتولي

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توفي أكبر توأم ملتصق في العالم عن عمر يناهز 62 عامًا في مستشفى بنسلفانيا، ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة.

والتوأم لوري شابيل وجورج شابيل " "أخ وأخت" ولدا بجماجم مندمجة جزئيًا ويتقاسمان 30% من أدمغتهما، وعاشا حياة طبيعية حيث كان لجورج مسيرة غنائية ناجحة بينما أصبحت لوري بطلة بولينغ وحصلت على بطولات عديدة وفق صحيفة ميرور.



وعلى عكس توقعات الأطباء الذين اعتقدوا أنهما لن يعيشا بعد الثلاثينيات من العمر، فقد جاوز التوأم الستين عاماً من عمرهما، وكانت لوري تتمتع بكفاءة جسدية، بينما جورج، كان يعاني من السنسنة المشقوقة، وكان يستخدم كرسيًا متحركًا.

وظهر الثنائي في برامج مختلفة، بما في ذلك جيري سبرينغر، وعرض موري بوفيتش، وعرض هوارد ستيرن الإذاعي.

وكان التوأم دائما ما يرفض فكرة الانفصال ويقولان "هل سننفصل بالتأكيد؟ نظريتي هي: لماذا نصلح ما لم ينكسر؟" .