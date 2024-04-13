يستمر ساعة و3 دقائق .. موعد خسوف القمر الثاني فى 2024

المصدر: البيان

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تشهد الكرة الأرضية الخسوف الثاني للقمر في عام 2024، يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر ، وهو من النوع الجزئي وسيمكن رؤيته في الوطن العربى.

وخلال هذا الخسوف سيكون 8% من قرص القمر فقط في داخل ظل الأرض عن الذروة العظمى للخسوف، حيث ترصد ظلمة واضحة في قرص القمر وفق موقع earthsky.

وسيستمر خسوف القمر الجزئي ساعة و3 دقائق وسيكون مرئيا كذلك في معظم أنحاء أمريكا الشمالية والمكسيك وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية والمحيط الأطلسي ومعظم أوروبا وأفريقيا.

يذكر أن 2024 تشهد خسوفين للقمر وكسوفين للشمس وهما من أفضل الظواهر الفلكية، حيث تعتبر ظواهر الكسوف والخسوف من أهم الظواهر الفلكية التي يترقبها علماء وأساتذة الفلك حول العالم.