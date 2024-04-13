ليس لديه حساب مصرفي.. والبنك يطالبه بـ18 ألف جنيه إسترليني

المصدر: إعداد: السيد رمضان السيد

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فوجئ مهندس بريطاني بمطالبة أحد البنوك له بدفع 18000 جنيه إسترليني، على الرغم من عدم امتلاكه حساباً مصرفياً فيه.

وتلقَّى جيمي كافانا (37 عاماً)، وهو مهندس مدني من إيست جرينستيد غربي ساسكس، رسالة في يناير من بنك HSBC توضح أنه أنفق أكثر من 12 ألف جنيه إسترليني على بطاقة ائتمان، على الرغم من أنه لم يتعامل البنك مطلقاً في حياته، وذلك حسبما أفاد موقع صحيفة «ذا إندبندنت» البريطانية.

واكتشف كافانا فيما بعد أن محتالين تمكنوا من سرقة هويته وفتح حسابات مصرفية باسمه قبل أن يندفعوا في فورة الإنفاق، وأبلغ على الفور عن المدفوعات باعتبارها عملية احتيال.

ويُعتقد أن شخصاً ما تمكن من سرقة هويته عن طريق اقتحام صندوق البريد الخاص به واستخدام معلوماته الشخصية لفتح الحسابات.

وتم سحب غالبية الأموال من أجهزة البنوك المنتشرة في جميع أنحاء جنوب لندن، في حين تم أيضاً دفع مدفوعات البطاقات لتجار التجزئة، مثل تيسكو، وسبورتس دايركت، والعديد من محلات الدجاج.

وقال جيمي: «في البداية اعتقدت أن شخصاً ما أرسل رسالة خاطئة، حتى رأيت اسمي وعنواني في الجزء العلوي منها».

وأضاف: «في شهر يناير، كانت درجة الائتمان الخاصة بي 930 من أصل 1000، وهي درجة قريبة جداً من الكمال. وفي فبراير ومارس، انخفضت النسبة إلى 620 من أصل 1000».

وتابع: «عندما أنظر إلى مواردي المالية المستحقة، يظهر أنها متأخرة بمبلغ 12.820 جنيهاً إسترلينياً على حساب بطاقة الائتمان لدى HSBC و5.130 جنيهاً إسترلينياً للسحب على المكشوف من الحساب الجاري لدى HSBC»، مؤكداً أنه لم يسبق له التعامل مع بنك HSBC في حياته.

ولاحظ جيمي المشكلة عندما وجد رسالة من بنك HSBC في صندوق بريده في 21 يناير، على الرغم من أنه يتعامل مع NatWest وSantander، وما أثار رعبه أن المظروف كان يحتوي على كشف حساب لبطاقة ائتمان، وأنه الآن مدين بأكثر من 10 آلاف جنيه إسترليني.

وقال: «رأيت أن هناك كميات هائلة من عمليات السحب النقدي على بطاقة الائتمان هذه، لذلك كنت أحاول معرفة ما حدث»، موضحاً أنه اكتشف أن شخصاً ما قد أخرج البطاقة باسمه، وتمكن من الحصول على رصيد قدره 13 ألف جنيه إسترليني.

ولفت إلى أن المحتالين تمكنوا من سحب 10000 جنيه إسترليني نقداً من نقاط صرف مختلفة في جميع أنحاء جنوب لندن، في كاتفورد، وكرويدون، وبروملي، وأوربينجتون، ولويشام، مشيراً إلى أن عمليات الشراء الاحتيالية تتراوح من إنفاق بضعة جنيهات في المتاجر، بما في ذلك Tesco وJoe & The Juice وLazy Chef، إلى سحب مئات الجنيهات.

واتصل جيمي بشرطة ساسكس التي نصحته بتقديم تقرير إلى Action Fraud، وهو مركز الإبلاغ الوطني في المملكة المتحدة عن الاحتيال والجرائم الإلكترونية، وسجَّل في نظام تجنب الاحتيال في صناعة الائتمان، وهي خدمة لمنع الاحتيال وضعت علامة على تقرير الائتمان الخاص به للإبلاغ عن الاحتيال.

وعلم لاحقاً أن المحتالين فحصوا أيضاً تصنيفه الائتماني عن طريق إنشاء حساب على ClearScore باستخدام عنوان بريد إلكتروني مختلف.

وفي المجمل، أنفقوا 12,820 جنيهاً إسترلينياً على بطاقة الائتمان و5,130 جنيهاً إسترلينياً على بطاقة الخصم، وهي أموال على الورق، يدين بها جيمي الآن للبنك. وأبلغ البنك جيمي أن الأمر سيستغرق نحو أسبوعين لإجراء تحقيق.