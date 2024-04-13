العثور على «كنز نادر» في القرم

المصدر: دبي – البيان

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عثر علماء آثار روس على مجوهرات ذهبية نادرة، بما في ذلك قلادة وحلق ومعلقات عليها صورة ميدوسا الغرغون الأسطورية (المرأة الإغريقية ذات الرأس الأفعواني)، في شبه جزيرة القرم، وفق «تاس».

وذلك في أثناء حفريات أجريت في تل «كيز آول» بالقرب من مدينة كيرتش في شبه جزيرة القرم. صرح الناطق باسم مؤسسة «علم الآثار» الروسية أن المجوهرات الذهبية عثر عليها أثناء تطهير أحد الخبايا في مقبرة «كيز آول» بالقرب من بلدة ياكوفينكوفو في شبه جزيرة كيرتش بالقرم.

وتتكون مجموعة المجوهرات من قلادة ذهبية مجزأة وحلق ذهبي على شكل أسد يعض ذيله ومعلقة كبيرة من الذهب عليها صورة «ميدوسا الغرغون».

واستشهد الناطق برأي أوليغ ماركوف مدير قسم الترميم في مؤسسة الآثار، الذي أشار إلى أن صورة ميدوسا الغرغون كانت منتشرة على نطاق واسع بين الطبقة الأرستقراطية العسكرية الرومانية.