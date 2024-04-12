بيع رسالة بخط الأميرة ديانا بـ1900 جنيه إسترليني.. ما مضمونها؟

المصدر: إعداد: السيد رمضان السيد

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بيعت رسالة شكر كتبتها الأميرة ديانا إلى خياط عسكري، كان يصنع أزياء عسكرية للأمرين ويليام وهاري عندما كانا صغيرين، مقابل 1900 جنيه إسترليني في مزاد.

وفي المذكرة المؤرخة في 25 أبريل 1988 والموجهة إلى العريف في هورس إن جونز، أشادت به الأميرة الراحلة على السراويل والسترات القتالية التي صنعها لأبنائها، وذلك حسبما أفاد موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وكان ويليام وهاري، اللذان خدما لاحقاً في القوات المسلحة، في الخامسة والثالثة على التوالي عندما تم إرسال الرسالة.

وأخبرت ديانا الخياط كيف كان أطفالها مسرورين بملابسهم، وقالت أيضاً إن أبناءها يريدون أيضاً الاحتفاظ بالزي الرسمي عندما يذهبون إلى السرير، حتى يتمكنوا من النوم كالجندي.

ووقَّعت الأميرة بوضوح على المذكرة التي تقول: «شكراً منا نحن الثلاثة»، دون ذكر زوجها آنذاك الأمير تشارلز، الذي أصبح الملك الآن.

وأضافت في الرسالة: «عزيزي العريف جونز، أردت جداً أن أكتب وأشكرك كثيراً على صنع السراويل والسترات القتالية لوليام وهاري»، مؤكدةً أنه صنعها بسرعة كبيرة، وأنها لا تستطيع التعبير عن مدى سعادتهما وحماسهما.

وتابعت: «لقد كان لطفاً كبيراً منك أن تواجه الكثير من المتاعب. مع خالص الشكر منا نحن الثلاثة، ومع خالص التقدير، ديانا».

وحصل مشترٍ أمريكي على الرسالة، التي كانت مكتوبة بخط اليد على ورق قصر كنسينغتون بالحبر، ومرفقة بالمظروف المكتوب بخط اليد، وبيعت في 10 أبريل.

وتُعَدُّ الرسالة أحدث متعلقات الأميرة ديانا التي بيعت للآلاف على مر السنين. وبيعت رسالة أخرى، كتبتها عن مشكلاتها الزوجية في مايو 1995، بمبلغ 8750 جنيهاً إسترلينياً، في مزادات تشيسويك العام الماضي.