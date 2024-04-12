عصابة تسرق الشاحنات أثناء سيرها

المصدر: وارسو ــ د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الشرطة البولندية أمس إلقاء القبض على ثلاثة أفراد ينتمون لعصابة تقوم بسرقة شاحنات تسير على الطريق، باستخدام أساليب متهورة.

وسجلت كاميرا كانت مثبتة على إحدى الشاحنات كيف اقترب أفراد العصابة، الذين كانوا في سيارة أخرى، من خلف الشاحنة بينما كانت تسير على الطريق السريع ليلاً.

وجاء في بيان الشرطة أن «التسجيلات تظهر كيف قفز أحد الرجال من السيارة وصعد إلى غطاء المحرك. وعندما اقتربت السيارة من الشاحنة، فتح الرجل قطعة من القماش المشمع وقفز إلى الشاحنة».

ثم غادر الشاحنة بعد سرقتها من خلال قفزه على غطاء محرك السيارة مرة أخرى، قبل أن يعود عبر النافذة إلى سيارته.