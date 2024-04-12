منجمة أخافها الكسوف تلقى حتفها بعد فتكها بعائلتها

المصدر: لوس أنجليس ــ أ ف ب

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أقدمت منجّمة أمريكية أخافها الكسوف الذي حصل الاثنين فوق الولايات المتحدة، على قتل زوجها طعناً، وألقت ابنتيها من سيارتها على الطريق السريعة، قبل ساعات قليلة من الظاهرة السماوية، بحسب ما أوردت صحيفة «لوس أنجليس تايمز».

وكانت دانييل جونسون التي عُثر عليها ميتة بعد وقت قصير في سيارتها، تعرّف عن نفسها بأنها «معالجة»، وكانت توفر عبر الإنترنت خدمات ما يُعرف بـ«تنقية الهالة» (من الطاقة السلبية)، وتوقعات الأبراج.

واتخذت لنفسها اسم «أيوكا» عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

واعتبرت «أيوكا» في منشور عبر «إكس» أن الكسوف «ذروة الحرب الروحية». وقبل ساعات قليلة من الكسوف، قتلت شريكها، وهو جندي سابق يبلغ 29 عاماً، عبر طعنه في قلبه بسكين، وفقاً لصحيفة «لوس أنجليس تايمز».

وهربت أيوكا بسيارتها من طراز «بورش كايين» مع ابنتيها. وبينما كانت تسير بسرعة على طريق سريع في المدينة، دفعت طفلتيها إلى خارج السيارة.

وفيما نجت البكر البالغة تسع سنوات، عُثر على جثة شقيقتها الصغرى. بينما ضبطت الشرطة السيارة التي اصطدمت بشجرة على طريق ساحلية. وكانت جثة جونسون مشوهة بشدة.