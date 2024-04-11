لماذا يعتبر هذا النهر المميت في المملكة المتحدة أخطر مسطح مائي في العالم؟

المصدر: إعداد- وائل زكير

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعد نهر "ستريد" ، وهو جزء ضيق من نهر وارف في المملكة المتحدة من أخطر المسطحات المائية في العالم.

ويقع المسطح المائي في غابات شمال يوركشاير الهادئة، وهو من إحدى العجائب الطبيعية الخلابة والمميتة التي أودت بحياة البشر لعدة قرون.

ويبدو بولتون ستريد، وهو جزء ضيق من نهر وارف، في لمحة واحدة أنه لا يمكن تمييزه عن أي منطقة ذات مناظر خلابة أخرى في الريف الإنجليزي.

لكن الامتداد المتواضع للنهر يحمل أيضًا سرًا غامضًا تحت السطح الهادئ توجد مياه عميقة جدًا وغادرة لدرجة أنه إذا سقط أي شخص، فمن غير المرجح أن يظهر مرة أخرى.

ويعد نهر ستريد خطيراً للغاية لدرجة أنه لم ينج أحد ممن سقطوا فيه، ولم يتم انتشال العديد من جثثهم مطلقًا، وفقا لصحيفة مترو.

ويُقال إن هذه البقعة المائية القاتلة ، المعروفة باسم " نهر إنجلترا القاتل" و"النهر الذي يبتلع الناس"، يصل معدل الوفيات فيها إلى 100%.

لماذا يعتبر ستريد خطيرًا جدًا؟

نهر وارف يشبه أي نهر آخر، حيث تمتد ضفته بعرض حوالي 30 مترًا وتتدفق المياه بوتيرة هادئة وسهلة.

ولكن بسبب تكوين جيولوجي غريب، ينقلب النهر فعليًا على جانبه عندما تتدفق المياه عبر نهر ستريد، مع دفع مئات الجالونات من خلال فجوة صغيرة يبلغ طولها ستة أقدام يُعتقد أن عمقها يزيد عن 200 قدم.

نتيجة لهذا التكوين غير العادي، تنتقل المياه عبرها بوتيرة سريعة وتتحرك لأعلى ولأسفل ومن جانب إلى آخر، مما يؤدي إلى ظهور فقاعات ودوامات يمكن أن تبتلع الإنسان بالكامل في غضون لحظات، حتى أن التيارات القوية "تحفر الممرات والأنفاق في الصخور أدناه".

وتحت الحجارة الزلقة المغطاة بالطحالب التي تطل على النهر، توجد شبكة واسعة من الكهوف من الشقوق المصنوعة من الصخور الرسوبية والتي تخفي "كتلة من التيارات القاتلة"، وأي شخص سيء الحظ يقع فيه، سيجد نفسه غرق في غضون لحظات و"يسحق على الصخور تحت الماء مرارًا وتكرارًا" حتى لا يمكن التعرف عليه تمامًا.

وعلى الرغم من أن العمق الدقيق لنهر ستريد غير معروف رسميًا. لكن استخدم البعض جهاز سونار لقياس أعمق جزء من النهر واكتشفوا قياسه عن عمق 65 مترًا (213 قدمًا).

كم عدد الأشخاص الذين ماتوا في ستريد؟

على الرغم من عدم وجود طريقة لمعرفة عدد الاشخاص الذين ماتوا في ستريد على وجه اليقين، إلا أن قصص الأشخاص الذين ابتعلتهم المياه تعود إلى القرن الثاني عشر.

من هذه القصص ، قصة الشاب ويليام دي روميلي، الذي يُزعم أنه تم إعداده ليصبح ملك اسكتلندا القادم. حاول القفز على النهر مع كلبه السلوقي عام 1152 وفشل ومات في المياه.

وحدثت حالة مروعة أخرى في أغسطس 1998 عندما توفي العروسان باري ولين كوليت في اليوم الثاني من شهر العسل.انطلق الزوجان في نزهة على الأقدام بالقرب من نهر وارف ولم يتم رؤيتهما على قيد الحياة مرة أخرى.

وتم العثور على العروس ميتة بعد ستة أيام بالقرب من سد في أدينغهام، بينما لم يتم العثور على زوجها باري إلا بعد شهرين، عندما جرفته الأمواج إلى الشاطئ على بعد عشرة أميال من مجرى النهر.

وكشف تحقيق في وفاتهما أن الزوجين فوجئا بارتفاع منسوب المياه، الذي قيل إنه ارتفع بمقدار 5 أقدام في أقل من دقيقة.

ووقع حادث مأساوي آخر في عام 2010، عندما كان آرون بيج البالغ من العمر ثماني سنوات يلعب بالقرب من الحجارة في عيد ميلاده عندما انزلق وسقط في النهر وغرق.

أمسك به أحد المارة لكن التيار القوي جره إلى تحت السطح وسرعان ما اختفى.