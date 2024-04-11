كلاب في مطار إسطنبول لتخفيف توتر المسافرين

المصدر: (دبي - البيان)

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بدأت 5 كلاب تجوب، بلا كلل أو ملل، أروقة واحدة من أكثر النقاط ازدحاماً للتنقل حول العالم، في محاولة لتقديم تجربة سفر خالية من التوتر للركاب القلقين.

وتشارك الكلاب في مشروع تجريبي جديد صديق للحيوانات الأليفة في مطار إسطنبول، يهدف إلى تخفيف التوتر والقلق بين المسافرين، حسب موقع 24 الإلكتروني.

وتم وضع الكلاب في الخدمة منذ أواخر فبراير الماضي بعد أشهر من التحضير والتدريب المكثف، حيث تلقت الحيوانات التحصين ضد المؤثرات المشتتة، مثل الأصوات العالية والأشخاص، بحسب تقرير «أسوسيتد برس».

والكلاب، التي باتت موظفة رسمياً في المطار مع شارات وزي رسمي، لديها جدول زمني محدد وتعمل خلال ساعات الذروة، من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 4 مساءً.