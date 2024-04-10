3 دول تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك
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أعلنت كل من الهند وبنغلاديش وسلطنة بروناي رسمياً عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء يوم الثلاثاء، و أن غداً الخميس هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
في حين أن أغلب الدول الإسلامية أعلنت الأربعاء أول أيام عيد الفطر 2024:
1 . الإمارات
2 . السعودية
3 . الكويت
4 . البحرين
5 . سلطنة عُمان
6 . قطر
7 . الجزائر
8 . المغرب
9 . السنغال
10 . المملكة المتحدة
11 . اليمن
12 . أندونيسيا
13 . إيران
14 . باكستان
15 . بوركينا فاسو
16 . تركيا
17 . تونس
18 . ساحل العاج
19 . سوريا
20 . السودان
21 . غانا
22 . فلسطين
23 . العراق
24 . كاميرون
25 . لبنان
26 . ليبيا
27 . ماليزيا
28 . مصر
29 . موريتانيا
30 . نيجيريا