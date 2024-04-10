3 دول تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك

المصدر: البيان

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أعلنت كل من الهند وبنغلاديش وسلطنة بروناي رسمياً عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء يوم الثلاثاء، و أن غداً الخميس هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

في حين أن أغلب الدول الإسلامية أعلنت الأربعاء أول أيام عيد الفطر 2024:

1 . الإمارات

2 . السعودية

3 . الكويت

4 . البحرين

5 . سلطنة عُمان

6 . قطر

7 . الجزائر

8 . المغرب

9 . السنغال

10 . المملكة المتحدة

11 . اليمن

12 . أندونيسيا

13 . إيران

14 . باكستان

15 . بوركينا فاسو

16 . تركيا

17 . تونس

18 . ساحل العاج

19 . سوريا

20 . السودان

21 . غانا

22 . فلسطين

23 . العراق

24 . كاميرون

25 . لبنان

26 . ليبيا

27 . ماليزيا

28 . مصر

29 . موريتانيا

30 . نيجيريا