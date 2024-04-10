«غليان عيون» الكسوف يُشعل وسائل التواصل

المصدر: (دبي ـ البيان)

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شهد سكان أمريكا الشمالية ظاهرة الكسوف الكلي للشمس، أول من أمس، وربما خاطر البعض بصحة عيونهم لرؤية هذا الحدث النادر، إذ شغل «ترند ألم العيون» مواقع التواصل الاجتماعي، إثر ذلك، وتابعته تقارير ودراسات طوال الـ24 ساعة عقب الكسوف الكلي للشمس، حيث كتب أحد مستخدمي «X» من مانيتوبا، كندا: «عيناي تغلي الآن ورقبتي تؤلمني بشكل مثير للريبة». ونشر مستخدم آخر: «ظللت أنظر إلى الكسوف بعيني المجردة! أنا أعاني الآن! لدي صداع وعيني تغلي».

وقال أحدهم: «كانت عيناي تؤلمني بعض الشيء حتى مع النظارات الجيدة». وأكد آخر: «لقد نظرت إلى الكسوف بالنظارات، وعيني تؤلمني الآن».

وبدورهم، بين الخبراء، أنه «لا تحتوي شبكية العين، الموجودة في الجزء الخلفي من العين، على أعصاب الألم، لذا لن يكون هناك إنذار مبكر للضرر الناجم عن التحديق في كسوف الشمس».