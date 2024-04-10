اكتشاف معادن إضافية في تربة القمر

المصدر: (دبي ـ البيان)

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نجحت مهمة «تشانغ آه-5» الفضائية الصينية، في اكتشاف معادن جديدة ضمن تركيبة التربة القمرية، ما يسلط الضوء، ربما، على كيفية اكتساب سطح القمر للمظهر الشبيه بالفوهة، الذي يتمتع به حالياً.

ووفقاً للدراسة التي نشرت في مجلة Nature Astronomy، ورصدها تقرير لـ«روسيا اليوم»، فحص العلماء التربة التي أعادتها مهمة «تشانغ آه-5» (Chang'e 5) التي قامت بها إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA)، فوجدوا مركبات التيتانيوم بما في ذلك الروتيل (TiO2)، وtrigonal Ti2O وtriclinic Ti2O. وتعد مركبات التيتانيوم Trigonal Ti2O وTriclinic Ti2O ذات أهمية خاصة.

وذلك لأنه لم يتم رؤيتها من قبل في العينات الطبيعية على الأرض. وقدم العلماء من معهد الكيمياء الجيولوجية في غوييانغ وزملاؤهم في غوانغتشو وماكاو النتائج التي توصلوا إليها في مجلة Nature Astronomy الأسبوع الماضي. وأوضح الفريق أن المعادن تشكلت على الأرجح على القمر من خلال عملية تنطوي على تبخر وترسب مكثفين.وربما يحدث هذا عندما تضرب النيازك الدقيقة سطح القمر باستمرار وبقوة. ويؤدي هذا إلى خلق طاقة هائلة، أدت في النهاية إلى ذوبان وتبخير المواد المحيطة.

وعندما يبرد البخار، فإنه يمر عبر الترسيب. وحين تتكثف المواد الغازية مرة أخرى إلى شكل صلب، فإنها تكوّن معادن مثل تلك التي تم اكتشافها أخيراً.