مركز الفلك الدولي ينشر أول صورة لهلال شهر شوال

المصدر: البيان

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نشر مركز الفلك الدولي اليوم "الثلاثاء"، صورة لهلال شهر شوال 1445هـ كما تم تصويره نهاراً من أبوظبي بواسطة مرصد الختم الفلكي الساعة 10:15 صباحاً بتوقيت الإمارات.

وقال المركز إنه تم تصوير الهلال بصعوبة بسبب الجو الغائم في المرصد.

وكان قد أعلن مركز الفلك الدولي "الأحد" الماضي أن رؤية هلال شهر شوال "الإثنين" مستحيلة من جميع مناطق العالم الإسلامي بسبب غروب القمر قبل الشمس وبسبب حدوث الاقتران بعد غروب الشمس.

وأضاف المركز أن رؤية الهلال يوم الثلاثاء ممكنة بالعين المجردة من العديد من مناطق العالم الإسلامي، وبالتالي سيكون الأربعاء 10 إبريل عيد الفطر.

وأعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال في الإمارات، أن اليوم "الثلاثاء" هو المتمم لشهر رمضان وأن يوم غد "الأربعاء" هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد.