خوذة واقع افتراضي تدرس أجساد رواد الفضاء

المصدر: دبي - البيان

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يعتزم علماء جامعة موسكو الحكومية استخدام خوذة الواقع الافتراضي لدراسة جسم الإنسان في الفضاء. وسيتم اختبار خوذة الواقع الافتراضي لرواد الفضاء، التي تعتمد التحفيز الكلفاني (وهو نوع من التحفيز الكهربائي العصبي العضلي)، لتقييم حالتهم في مدار الأرض وفي محطة الفضاء الدولية بالتحديد.

صرح بذلك فيكتور سادوفنيتشي، رئيس جامعة موسكو الحكومية، الذي قام المتخصصون في جامعته بتطوير الجهاز، على ما أفاد تقرير «روسيا اليوم». وقال: «إن التحفيز والتقليد «الكلفاني» هما من أحدث الدراسات التي تجري حالياً في العالم. وقد لاحظ طلابي أن الكثير من الأشياء بخصوص تدريب رواد الفضاء يمكن القيام بها باستخدام التقليد الكلفاني عن طريق إنشاء الواقع الافتراضي».