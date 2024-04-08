مصر تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر

المصدر: البيان

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أعلنت دار الإفتاء المصرية، تعذر رؤية هلال شهر شوال لعام 1445هـ، بواسطة اللجان الشرعية لاستطلاع الهلال، معلنة أن الأربعاء الموافق العاشر من شهر إبريل لعام 2024، هو أول أيام عيد الفطر السعيد.

وقالت دارُ الإفتاءِ المصريةُ إنها استطلعت هلالَ شهرِ شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، الموافق الثامن من شهر إبريل لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا.