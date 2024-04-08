دول عربية تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الإمارات والسعودية والكويت وقطر والبحرين أن الثلاثاء 09 أبريل هو المتمم لشهر رمضان، وأن الأربعاء 10 أبريل سيكون أول أيام عيد الفطر.



الإمارات

وأعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال في الإمارات، أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان وأن بعد غد الاربعاء هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد.

وقال معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل رئيس اللجنة - في بيان صدر مساء اليوم - إن اللجنة وبعد التحري ومراعـاة جميع طرق الإثبات الشرعية وبعد الاتصالات التي أجرتها مع الدول المجـاورة، لم يثبت لديها الليلة رؤية هلال شهر شوال لهذا العام .. وعليه فإن يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 هو المتمم لشهر رمضان المبارك 1445، وإن يوم الاربعاء الموافق 10 ابريل 2024 هو غرة شهر شوال.

السعودية

وقال الديوان الملكي السعودي إن المحكمة العليا قررت أن الثلاثاء هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان، وأن الأربعاء هو أول أيام العيد.

البحرين

وأعلنت هيئة الرؤية الشرعية في مملكة البحرين ان يوم غد الثلاثاء هو المكمل لعدة شهر رمضان ثلاثين يومًا، وإن بعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1445هـ الموافق 10 أبريل 2024م.

وأضافت: فقد اجتمعت هيئة الرؤية الشرعية المكونة من أصحاب الفضيلة الشيخ عدنان بن عبدالله القطان، والشيخ الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح، والشيخ الدكتور إبراهيم بن راشد المريخي والشيخ راشد بن حسن البوعينين، في قاعة الاجتماعات بمبـنى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مساء يـوم الاثنين ليلة الثلاثاء 29 رمضان 1445هـ الموافــق 8 أبريل 2024م، لتلقي الأنباء والشهادات برؤية هلال شهر شوال.

وتابعت: حيث إنه لم يتقدم أحد بشهادة حـتى صدور هذا البيان، فإن يوم غدٍ الثلاثاء هو المكمل لعدة شهر رمضان ثلاثين يومًا، وإن بعد غدٍ الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1445هـ الموافق 10 أبريل 2024م، وبناء عليه، فقد قررت الهيئة اعتماد ما ذكر شرعًا، جعله الله عيدًا مباركًا عائدًا على جميع المسلمين باليمن والخير والبركات.

الكويت

وأعلنت هيئة الرؤية الشرعية في الكويت أن الاربعاء أول أيام عيد الفطر والثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان.

قطر

وأعلنت لجنة تحرّي رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر تعذر رؤية هلال شهر شوال، وأن يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024 أول أيام عيد الفطر المبارك.