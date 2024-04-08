السعودية: تعذر رؤية هلال شهر شوال والأربعاء أول أيام عيد الفطر

المصدر: البيان

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أعلنت المحكمة العليا في السعودية تعذر رؤية هلال شهر شوال وأن غداً الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان والأربعاء هو أول أيام عيد الفطر السعيد.

وكانت المحكمة العليا في السعودية قد دعت "عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الاثنين".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن بيان صادر عن المحكمة دعوتها للأشخاص الذين يرون الهلال "بالعين المجرَّدة، أو بواسطة المناظير، إلى إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها أو الاتصال بأقرب مركز، لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

