أكبر معمر في العالم: «السر.. الحظ فقط»!

المصدر: دبي - البيان

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حصل البريطاني جون ألفريد تينيسوود، البالغ من العمر 111 عاماً و224 يوماً، رسمياً، على لقب أكبر رجل معمر على قيد الحياة في العالم، حسب «سكاي نيوز».

وأعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية هذا الأمر، الجمعة، بعد يومين من إعلان وفاة حامل اللقب السابق خوان فيسينتي بيريز عن عمر يناهز 114 عاماً.

وقال تينيسوود في مقابلة مع موسوعة غينيس، بعد تسليمه شهادته: «إما أن تعيش طويلاً أو تعيش قصيراً، ولا يمكنك فعل الكثير حيال ذلك».

وكشف تينيسوود، الذي لا يدخن، ونادراً ما يشرب ما يضر بصحته، لكنه يتناول السمك المقلي والبطاطس المقلية كل جمعة، أن سر طول العمر هو «الحظ فقط»، كما نصح بالاعتدال في الحياة: «إذا كنت تشرب أكثر من اللازم، أو تأكل أكثر من اللازم، أو تمشي أكثر مما ينبغي، إذا فعلت الكثير من أي شيء، فسوف تعاني في النهاية».

وولد جون ألفريد تينيسوود في مدينة ليفربول الإنجليزية، في 26 أغسطس 1912، وعاش خلال حربين عالميتين، بالإضافة إلى وباء الإنفلونزا الكبرى، ووباء كوفيد 19، ويحمل أيضاً الرقم القياسي لأكبر محارب قديم في العالم على قيد الحياة، من الحرب العالمية الثانية. يذكر أن تينيسوود وُلِد في نفس العام الذي غرقت فيه سفينة تايتانيك.