«درع التخفي».. حلم أصبح حقيقة

المصدر: دبي - البيان

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طورت شركة Invisibility Shield درعاً للتخفي، سيبلغ ثمنها 699 جنيهاً إسترلينياً (883 دولاراً) عند طرحها في الأسواق.

وتستخدم الدرع مجموعة عدسات مصممة بدقة لثني الضوء، ما يجعل الأشياء الموجودة خلفه غير مرئية، حسب «سكاي نيوز».

وأطلقت شركة Invisibility Shield، ومقرها لندن، على الدرع اسم Megashield، علماً بأنها توصلت إلى النموذج الأولي للمشروع في عام 2022.

ومنذ عام 2022، قامت الشركة بتطوير واختبار العديد من أجهزة إخفاء الهوية، قبل الوصول إلى أحدث تصميم لها.

وحسبما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، يبلغ طول الدرع 6 أقدام، وعرضها 4 أقدام، وهي مصنوعة من مادة البولي كربونات عالية الجودة.