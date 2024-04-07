شاب ينتحر بسبب رسالة قصيرة على الهاتف المحمول

المصدر: إعداد: السيد رمضان السيد

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قرر شاب من مدينة نالا سوبارا الهندية الانتحار بسبب رسالة قصيرة تلقَّاها على الهاتف المحمول الخاص بوالدته، اكتشف من خلالها أنه خسر ألفي روبية في عملية احتيال.

وأوضحت الشرطة الهندية أن الشاب، الذي يبلغ من العمر 18 عاماً، أنهى حياته، الأربعاء الماضي، بعد ساعات من تعرُّضه لعملية احتيال عبر الإنترنت، مشيرةً إلى أنه كان يلعب على هاتف والدته المحمول، وذلك حسبما أفاد موقع «ذا تايم أوف إنديا» الإخباري.

وكشف التحقيق الأولي أن الطالب، الذي كان يدرس في مرحلة الصف الحادي عشر، ربما نقر عن غير قصد على رابط احتيالي أدى إلى محو كل الأموال من الحساب البنكي لوالدته، لافتاً إلى أنه عندما وصلته رسالة تفيد بخصم المبلغ أصيب بالذعر فتناول مبيداً حشرياً في منزل أسرته ليلقى حتفه على الفور.

وأكدت الشرطة أنه كان بإمكانها استرداد الأموال المفقودة في غضون 24 ساعة في حال لم يتسرع الشاب في الانتحار وأبلغها بالأمر بدلاً من ذلك، موضحةً أن والدته لم تكن على علم بالرسالة النصية التي وردت من البنك بشأن السحب النقدي.