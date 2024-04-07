لحظات مرعبة لطائرة تحاول الهبوط بعد أن لامست المدرج وتفشل

المصدر: إعداد: السيد محمود المتولي

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أظهرت لقطات فيديو كيف اضطرت طائرة إلى إلغاء الهبوط في مطار دبلن حيث تعرضت رحلة طيران Aer Lingus عندما حاولت الهبوط إلى المدرج بزاوية جانبية إلى ضربة قوية وعنيفة من الإعصار كاثلين وهي تسير بسرعة 70 ميلاً وتمكن طيارها من وضع عجلاتها على الأرض لكنه لم يتمكن من تأمين الهبوط الآمن، فارتد مرة أخرى في الهواء.

وتضرب العاصفة كاثلين المملكة المتحدة، حيث تم إلغاء العشرات من الرحلات الجوية السبت، نظراً لقوة الرياح التي وصلت سرعتها إلى 112.6 كيلومترا في الساعة.

وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أنه تم إلغاء حوالي 140 رحلة طيران مغادرة ووصول إلى مطارات المملكة المتحدة، مما ترك المسافرين عالقين في إدنبرة وبلفاست ومانشستر وبرمنجهام.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا أيضا تحذيرا باللون الأصفر من الطقس في شمال غرب وجنوب غرب إنجلترا وأجزاء من أيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز.

كما تحطمت طائرتا ركاب على مدرج مطار هيثرو، مما أثار استجابة طوارئ واسعة النطاق وفق صحيفة "ذا صن".

وأكد متحدث باسم شركة فيرجن أتلانتيك أن طائرة فارغة تابعة لشركة فيرجين أتلانتيك اصطدمت بطائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية أثناء قطرها في المبنى رقم 3 وهرعت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث.

وقال شهود إن طائرة فيرجن تم دفعها للخلف بواسطة قاطرة عندما اصطدم جناحها بذيل طائرة الخطوط الجوية البريطانية .

وأضاف المتحدث أنه لم يكن هناك أحد على متن طائرة فيرجن.

وتظهر اللقطات الدرامية مركبات خدمة الطوارئ وهي تتدافع إلى مكان الحادث الفوضوي.

وكانت طائرة فيرجن 787 قد هبطت للتو وتم سحبها إلى جزء مختلف من المطار.