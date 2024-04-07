«الفطور في متجر تيفاني» بـ 1.5 مليون دولار

المصدر: نيويورك - أ. ف.ب

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طُرحت للبيع مقابل 1.5 مليون دولار نسخة فريدة من كتاب «بريكفست آت تيفانيز»، أو «الفطور في متجر تيفاني»، بغلاف مرصع بألف ماسة، للكاتب الأمريكي ترومان كابوته، الذي ولد قبل قرن، وتوفي في العام 1984.

وغلاف الكتاب مصنوع من الجلد ومغطى بـ 1035 ماسة، وحجر ياقوت واحد، وهو النسخة الوحيدة من رواية «بريكفست آت تيفانيز» (1958)، التي تحمل توقيع كابوته.

والكتاب الذي استغرق العمل على غلافه 3 سنوات مع «بنتلي أند سكينر» البريطانية المتخصصة في المجوهرات، وكان مخصصاً لشركة «لوكس مانتيس» الأمريكية، المتخصصة في بيع الكتب النادرة والفاخرة، معروض حتى الأحد داخل قفص في المعرض الدولي للكتب النادرة والقديمة في نيويورك.

والكتاب معروض بسعر 1.5 مليون دولار، ولن يُطرح للمزايدة عليه، ولن تتم أي مفاوضات في شأن هذا السعر.

وحبات الألماس موضوعة على الغلاف بطريقة تمثل جزءاً من خريطة مانهاتن، أما الياقوت فوُضع على الغلاف عند زاوية شارع 5 وشارع 57، حيث يقع متجر تيفاني الشهير للمجوهرات، والذي أعيد افتتاحه في أبريل 2023.