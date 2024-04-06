السعودية تدعو إلى تحري هلال شهر شوال بعد غد الاثنين

المصدر: البيان

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دعت المحكمة العليا في السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء "الاثنين" التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري.

ونقلت وكالة الانباء السعودية "واس" عن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية دعوتها عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم "الاثنين" التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ".

وقالت المحكمة العليا أن من يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمةُ العليا ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البّر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

