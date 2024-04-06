محيط مائي عملاق تحت سطح الأرض

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اكتشف العلماء محيطاً عملاقاً على عمق 700 كيلومتر تحت سطح الأرض، مخفي تحت صخرة زرقاء تسمى رينغووديت، يعادل حجمه ثلاثة أضعاف حجم جميع المحيطات السطحية على الأرض، وربما يكشف أصل ومصدر المياه على كوكبنا، وفق موقع «إم.كي.رو».

ويطرح هذا الاكتشاف نظرية جديدة عن مصدر الماء على الأرض، تدحض النظرية القائلة إن المياه على سطح الأرض ظهرت نتيجة اصطدام مذنب بالأرض، وتشير إلى أن المياه على السطح ترتفع تدريجياً وببطء من باطن الأرض.

ووفقاً للباحث ستيفن جاكوبسون من جامعة نورث وسترن، هذا الاكتشاف دليل قوي على أن الماء على الأرض يأتي من باطنها. وقد يوضح استقرار حجم محيطات الأرض على مدى ملايين السنين. ويقول: «أعتقد أننا نرى أخيراً دليلاً على وجود دورة مياه في جميع أنحاء الأرض».