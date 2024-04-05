المسجد النبوي يستقبل أكثر من 20 مليون مصل خلال الـ 20 الأولى من رمضان

المصدر: وام

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استقبل المسجد النبوي الشريف أكثر من 20 مليون مصل خلال العشرين الأولى من شهر رمضان المبارك 1445هـ.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن عدد زائري قبر النبي صلى الله عليه وسلم بلغ 1,643,288 زائرًا، فيما بلغ عدد المصلين في الروضة الشريفة 358,632 من الرجال و 296,595 من النساء.

وتكثف الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي أعمالها في خدمة قاصدي المسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك، حيث تواصل تقديم منظومة خدمات متكاملة وتوفر كل ما من شأنه راحة الزوار والمصلين.