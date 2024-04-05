مذيعة افتراضية تقدم برنامجاً على التلفزيون الإسباني

المصدر: دبي - البيان

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قررت إحدى المحطات التلفزيونية الإسبانية الاستعانة بـ«ألبا ريناي»، في تقديم فقرة في أحد البرامج التلفزيونية الشهيرة، حيث تقدم محتوى حصرياً على متسابقين في تلك الفقرة.

وبحسب وسائل إعلام إسبانية، تعتبر «ألبا ريناي» جذابة، اشتهرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها غير حقيقية، بل نتيجة توليد صورة بالذكاء الاصطناعي بناء على نتائج مجموعة من السمات الجسدية والشخصية التي يجدها 350 شاباً، سئلوا عن أهم ما يجذبهم في فتاة.

وجذبت «ريناي» آلاف المعجبين الذين كانوا على دراية بأنها غير حقيقية، لكن كانت تقدم محتوى شيقاً، فهي تعرف عن نفسها بأنها هاوية للسفر، وتعيش في مدريد وتقدم صوراً ومقاطع فيديو لمواضيع مختلفة.

وتم تطوير ريناي من إحدى الشركات الإسبانية التابعة لشركة «ميديا سيت سبين»، التي تمتلك عدة وسائل إعلام سمعية وبصرية في إسبانيا، وتمكنوا بفضل الذكاء الاصطناعي في هذا المشروع من إعادة إنتاج رسوم متحركة واقعية لريناي لتصوير مقاطع فيديو، مصحوبة بصوت دقيق وطبيعي تخلص من أي نبرة آلية. وأسهم تطور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تحسين إنتاج صور ومقاطع فيديو قريبة من الواقع لـ«ريناي».