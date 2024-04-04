كنز دفين .. "مقبرة" للسيارات القديمة في بريطانيا .. (صور)

المصدر: إعداد- وائل زكير

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يكرّس الناس حياتهم للسيارات القديمة، أو يدفنون رؤوسهم في أغطية محرك السيارة لإصلاحها، أو يقودون سياراتهم مئات الأميال للمشاركة في المسيرات.

وعلى الرغم من ارتفاع شعبية السيارات القديمة في السنوات الأخيرة وكذلك قيمتها ، لكن بعضها يتم التخلص منه، ويترك ليصدأ ويتحلل.

وتخفي إحدى الغابات البريطانية مقبرة كاملة للسيارات القديمة - 50 منها في المجمل، بما في ذلك سيارات مرسيدس وفورد ورايلي ون بوينت فايف، بحسب صحيفة " مترو".

آشلي أوربيكس، مستكشفة من ميلتون كينز ، سمعت لأول مرة عن الكنز الدفين من صديقة وأدركت أنه يتعين عليها التحقيق فيه.

في حظيرة متداعية من عوارض خشبية مائلة وسقف من الألواح المعدنية انهار في إحدى الزوايا، عثرت عليها.

ومن خلال النمو الزائد في غابة نوتنغهامشاير، توجد مجموعة "مذهلة" من السيارات القديمة "التي تركت للأسف لتتعفن".

وقالت آشلي : "لسوء الحظ، كانت معظم السيارات مهترئة وفي حالة سيئة.الكثير من الصدأ والتحلل، والكثير من الأضرار الناجمة عن الطقس".

وأضافت " ولكن مع انهيار الحظائر فوق السيارات، فقد تسبب هذا للأسف في حدوث أضرار .كان من الصعب الوصول إلى بعض السيارات بسبب انهيار الحظائر".